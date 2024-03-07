Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi

        Balıkesir'dejandarma ekipleri soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’dejandarma ekipleri soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleriyle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların beslenmesi için kuru mama ve su bıraktı.

        Jandarma ekipleri bu kapsamda il genelinde 1155 köpek, 1114 kedi olmak üzere toplam 2 bin 269 sahipsiz hayvanı besledi.

        Ayrıca, çalışmalar kapsamında vatandaşlara sahipsiz hayvanlara kötü muamelelere karşı yapılması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Balıkesir Valiliğince besleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki kağıt fabrikası yılda 250 bin ton hurda kağıdı işliyor
        Balıkesir'deki kağıt fabrikası yılda 250 bin ton hurda kağıdı işliyor
        Bandırmaspor puan istikrarını sürdürmeyi hedefliyor
        Bandırmaspor puan istikrarını sürdürmeyi hedefliyor
        Balıkesir'de aranan 15 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 15 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde açık artırmayla damızlık koç sa...
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde açık artırmayla damızlık koç sa...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı