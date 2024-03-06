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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:49
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler, Edremit, Ayvalık, Gönen ve Karesi ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 120 gram kubar esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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