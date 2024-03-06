Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 120 gram kubar esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler, Edremit, Ayvalık, Gönen ve Karesi ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

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