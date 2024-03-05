Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:ŞehitOkan Dinçer
Hakemler: Serap Kuka, Oğuzhan Ahmet Ünal
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, Alican İlker Çakır)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Çağatay Osman Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Setler: 15-25, 11-25, 22-25
Süre: 65 dakika (21, 18, 26)
BALIKESİR
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