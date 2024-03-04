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        Ayvalıkgücü zincir kırdı

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 maçlık galibiyet hasretini Malatya Arguvanspor deplasmanında sonlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:20
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        Ayvalıkgücü zincir kırdı
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        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 maçlık galibiyet hasretini Malatya Arguvanspor deplasmanında sonlandırdı. Düşme hattındaki rakibini 4-0 gibi farklı skorla geçen kırmızı-beyazlı ekip puanını 36'ya çıkararak grupta Play-Off hattındaki yerini korudu. Haftaya son sıradaki Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak Balıkesir temsilcisi galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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