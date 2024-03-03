Balıkesir'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 gözaltı
BALIKESİR'de,fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
BALIKESİR'de,fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve fuhşu önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ayvalık ilçesinde harekete geçti. Ekipler, 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilere ait 5 farklı adrese 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 945 lira ele geçirildi.
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