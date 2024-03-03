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        Balıkesir'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 gözaltı

        BALIKESİR'de,fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:05
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        Balıkesir'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 gözaltı
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        BALIKESİR'de,fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve fuhşu önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ayvalık ilçesinde harekete geçti. Ekipler, 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilere ait 5 farklı adrese 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 945 lira ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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