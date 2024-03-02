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        Balıkesir'de tırın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:37
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        Balıkesir'de tırın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Emin Er (35) idaresindeki 41 AAD 614 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe bölümündeki Kurudere mevkisinde, Tayfun Daran (38) yönetimindeki 10 ET 454 plakalı koyun yüklü kamyona çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonun altında kalan 30 koyun telef olurken, sürücüler ile Emin Er'in eşi Serap Er yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serap Er, kurtarılamadı.

        Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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