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        Balıkesir'de koyun çift başlı kuzu doğurdu

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:11
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        Balıkesir'de koyun çift başlı kuzu doğurdu
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.

        Kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde bir üreticiye ait koyunun doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi.

        Kuzunun sezaryenle alınmasına karar veren veteriner hekim, operasyon sırasında hayvanın çift başlı olduğunu gördü.

        Koyunun sahibi Kadir Kahveci, gazetecilere, hayvanın doğumda zorlandığını görünce veterineri aradıklarını, operasyonla çift başlı olarak dünyaya gelen kuzunun yaklaşık 5 saat sonra öldüğünü anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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