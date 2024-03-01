Balıkesir'de koyun çift başlı kuzu doğurdu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.
Kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde bir üreticiye ait koyunun doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi.
Kuzunun sezaryenle alınmasına karar veren veteriner hekim, operasyon sırasında hayvanın çift başlı olduğunu gördü.
Koyunun sahibi Kadir Kahveci, gazetecilere, hayvanın doğumda zorlandığını görünce veterineri aradıklarını, operasyonla çift başlı olarak dünyaya gelen kuzunun yaklaşık 5 saat sonra öldüğünü anlattı.
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