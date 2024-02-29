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        Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:43
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        Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-111" ve "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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