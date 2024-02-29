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        Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:05
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        Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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