Balıkesir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştığı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram kubar esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca ve silahlara ait 22 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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