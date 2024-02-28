Balıkesir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram kubar esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca ve silahlara ait 22 mermi ele geçirildi.

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