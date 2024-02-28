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        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:47
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        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Ayvalık'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 minibüse el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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