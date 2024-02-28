Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ayvalık'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 minibüse el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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