AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Güngör'den 28 Şubat süreci açıklaması:

AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Fatih Güngör, "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar." dedi.

Güngör, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27'nci yılı dolayısıyla partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat 1997'de yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Yaşanan darbe süreciyle İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."