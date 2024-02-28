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        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken adada mahsur kalan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:11
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        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken adada mahsur kalan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" görevlendirildi.

        Sahil Güvenlik Dalış Timinin de destek verdiği çalışmada, adada mahsur kaldığı tespit edilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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