Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

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