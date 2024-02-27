Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) polis merkezine götürüldü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

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