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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 07:16 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:16
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takibe aldı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) polis merkezine götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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