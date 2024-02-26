Balıkesirspor'un Play-Off inadı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkışa imza atarak düşme hattından uzaklaşan Balıkesirspor, play-off yarışına ortak oldu. Grupta iç sahadaki Muş 1984 Muşspor beraberliği sonrası deplasmanda Alanya Kestelspor'u 3-0'lık farklı skorla yenen Bal-Kes, 24 puanla 8'inci sıraya tırmandı. Balıkesirspor'un play-off barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta 30 puanla play-off'un son basamağındaki Orduspor 1967'yi ağırlayacağı maça farkı 3 puana düşürme hedefiyle çıkacak.

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