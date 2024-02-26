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        Balıkesirspor'un Play-Off inadı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkışa imza atarak düşme hattından uzaklaşan Balıkesirspor, play-off yarışına ortak oldu. Grupta iç sahadaki Muş 1984 Muşspor beraberliği sonrası deplasmanda Alanya Kestelspor'u 3-0'lık farklı skorla yenen Bal-Kes, 24 puanla 8'inci sıraya tırmandı. Balıkesirspor'un play-off barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta 30 puanla play-off'un son basamağındaki Orduspor 1967'yi ağırlayacağı maça farkı 3 puana düşürme hedefiyle çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:45
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        Balıkesirspor'un Play-Off inadı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkışa imza atarak düşme hattından uzaklaşan Balıkesirspor, play-off yarışına ortak oldu. Grupta iç sahadaki Muş 1984 Muşspor beraberliği sonrası deplasmanda Alanya Kestelspor'u 3-0'lık farklı skorla yenen Bal-Kes, 24 puanla 8'inci sıraya tırmandı. Balıkesirspor'un play-off barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta 30 puanla play-off'un son basamağındaki Orduspor 1967'yi ağırlayacağı maça farkı 3 puana düşürme hedefiyle çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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