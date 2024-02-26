Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.