Edremit'teki asayiş uygulamasında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi

5 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfeğin ele geçirildiği uygulamada 63 araç kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne toplam 38 bin 807 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten menedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı.

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