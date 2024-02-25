CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi 3 tane 5 kişinin, iktidara yakın gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok." dedi.

Özel, Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, görev verdikleri, aday yaptıkları herkese ne kadar güveniyorlarsa, aday adayı olup da adaylaştıramadıklarına da kefil olduklarını söyledi.

CHP'nin genel başkanı olarak bu kefaleti açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Özel şunları kaydetti:

"Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi 3 tane 5 kişinin, iktidara yakın gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide. 3'ü, 5'i öyle yapıyor ama sabahleyin adaydan erken kalkıp, adayı arayıp 'Hadi çalışmaya gitmiyor muyuz' diyen aday adayımız, kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına getiren aday adayımız, kendisine giydirdiği aracı belediye başkan adayıma tahsis eden aday adayımız var bizim. Bizim gönlümüzün manşetinde bu arkadaşlar var."

28 Haziran 2023'te CHP'nin yüzde 52'den fazla oyunun olduğunu hatırlatan Özel, "Geçen sene mayısta birlikte sandıkta buluştuğumuz çok değerli sayın önceki genel başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes, 10 ay sonra aynı oyu atsa, vallahi Balıkesir kurtuluyor, billahi Balıkesir kurtuluyor." dedi.

Geçen seçimlerde Ahmet Akın'ın Millet İttifakı olarak aday gösterildiğini hatırlatan Özel, "Ahmet Akın, Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi alıyordu, bu kabusu bitiriyordu. O süreçte dediler ki 'Adayınızı geri çekin, burayı biz istiyoruz.' Ahmet dedi ki 'Genel merkezimiz karar verdiyse olur.' Gözleri yaşlıydı. Ağlaya ağlaya, ama madem ittifaktır dedi, çekildi. Burayı öyle istediler, İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı iki eliyle AK Parti'ye verdi. Ödülünü aldı mı? Aldı şimdi AK Parti onu tekrar milletvekili yaptı. Ne var ortada? Ortada milli irade hırsızlığı var. Ne var ortada? Ortada Balıkesir'in iradesinin çalınması var." ifadelerini kullandı.

- "Biz Filistin'i savunurken o pankartı toplatanlara yazıklar olsun"

Geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist Enternasyonal'in toplantısına katıldığını hatırlatan Özel, "Dünyadaki sol sosyal demokrat sosyalist partiler, dayanışmayı güçlendirmek, bütün dünyada solu yeniden yeni rüzgarları arkasına almak için hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız." dedi.

Özgür Özel, bu toplantıda, Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı da olan İspanya'nın Başbakanı Petros Sanchez'in de aralarında bulunduğu siyasi liderlere, İsrail Devleti'nin giriştiği zalimce saldırılara karşı susmanın solculara, sosyal demokratlara yakışmayacağı, bu konuya hep beraber müdahale edilmesi gerektiği çağrısında bulunduğunu, ayrıca nisanda Filistin'e gideceğini, Filistin'in Türkiye solunun, Bülent Ecevit'in, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının büyük meselesi olduğunu aktardığını söyledi.

Madrid'deki ikili temaslarda da bu konuda sosyal demokratların, sosyalistlerin mutlaka akan kanı durdurması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, cihanda barış" söylemine uygun olarak barış için mücadele edilmesi gerektiğini söylediğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Ben o saatlerde dünyanın önemli liderlerine Filistin'deki mezalimi durduralım derken ve beyefendi Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daymış. Sakarya'da konuşurken meydandan bir tane pankart açılmış. Pankartta diyor ki 'İsrail'le utanç verici ticarete son verin.' O pankartı açanlar AK Parti mitingine gidenler, o pankartı açanlar geçmişten beri Milli Görüşçüyüz diyenler, o pankartı Türk polisine toplatan 'Üzerimdeki Milli Görüş ceketimi, gömleğimi çıkardım' diyen Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, İsrail'in görülmez en büyük müttefiki Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Filistin'i savunurken o pankartı toplatanlara yazıklar olsun."

- "Vatandaşlarımızdan talebimizdir, İliç felaketinin müsebbibini, İstanbul'un felaketi yapmasınlar"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasına değinen Özel, "Çıkan atıkları dağ gibi istifleyenler, Soma'daki tehlikeye dikkati çekenleri duymadıkları gibi İliç'teki madencilerin feryadını duymayanlar, 'Bu maden ısınıyor, başımıza bela olacak.' dendiği gibi 'Bu dağ çok yükseldi, çatlaklar var. Bir gün hepimizi önüne katacak.' diyenleri dinlemeyip, paranın peşinde koşanlar İliç faciasına sebebiyet verdiler. Orada o facianın yaşanmasına sebebiyet veren imza, Çevresel Etki Değerlendirme raporunun imzasıdır. Onun altında imzası olan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'dur. 'Ne alakası var benle.' dediği imza, 'Heyelan riski yoktur' diye attığı evlatlarımızı felakete sürüklediği bir imzadır. Bundan sonra vatandaşlarımızdan talebimizdir, uyarımızdır. İliç felaketinin müsebbibini, İstanbul'un felaketi yapmasınlar. İstanbul'un felaketine engel olsunlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti iktidarının 23 yıldır Sayıştay denetimini işlevsizleştirmeye çalıştığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkin rapor yazanları uzaklaştırıyor. Rapor kapsamlarını daraltıyor. Kitapçıkların eklerini meclisten saklıyor ki yaptıkları ortaya çıkmasın. Sayıştay'ın başına kendine yakınları atıyor. Sayıştay'daki daireleri onlarla baskılıyor. Bu kadar baskı altındaki Sayıştay dahi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzlukları görmezden gelememiş. Yazmış ki 'İhaleler kentine dönmüş.' demiş. 'İhale mevzuatı delik deşik edilmiş.' demiş. Yazmış ki 'Buradaki ihaleler kamu yararına değil birilerinin adresine yollanan ihaleler.' demiş. Ve suç duyurusunda bulunmuş. 'Dava açılsın.' demiş ama soruşturmaya izni dönemin İçişleri Bakanı vermemiş. Peki böyle durumda ne oluyor? Böyle durumda normalde bir şey olmaz. Danıştay'a başvurulmuş. Danıştay kimin elinde? Malum şahsın elinde. Ama iddialar o kadar büyük ki Danıştay dahi 'Soruşturmaya gerek yoktur.' kararını kaldırmış ve soruşturma açılmış.

Türkiye'de bir yerel yönetimde görülmedik kadar kötü ihalelerin yapıldığı, asla kabul edilemeyecek nitelikte yandaşların kayrıldığı, Balıkesir'in varlıklarının birilerine peşkeş çekildiği bir sürecin geldiği yerdeyiz. Şunun için söylüyorum, bu pislikle, bu yaşanan pisliklerle zaman zaman yargı böyle küçük çıkışlar yapıyor ama az sayıda cesaretini koruyanlar başaramıyor hemen alıp atıyorlar. Bir kaç müfettişi cezalandırıyorlar. Ya da göstermelik cezalar veriyorlar. Bu pislikle vallahi ne Yargı ne Sayıştay ne Danıştay baş edemiyor. Ama buna bir kişi dur diyebilir. O bir kişi, Balıkesir'in, Balıkesirlinin ta kendisidir. 31 Mart'ta bunlardan hesabı sormayı Balıkesirli hemşehrilerimize bırakıyoruz."

Kurdukları Türkiye İttifakı'nı anlatan Özel, "Bu ittifakın içinde kimler var derseniz, milli takım gol attığında kim seviniyorsa, bizim ittifakımızda onlar var." dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın da programda bir konuşma yaptı, projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından CHP'nin Balıkesir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. Özel, adaylarla fotoğraf çektirdi.

- Adaylar

Altıeylül'de Hakan Şehirli, Ayvalık'ta Mesut Ergin, Balya'da Orhan Gaga, Bandırma'da Dursun Mirza, Bigadiç'te Zafer Göksel, Burhaniye'de Ali Kemal Deveciler, Edremit'te Mehmet Ertaş, Erdek'te Burhan Karışık, Gömeç'te Melih Bağcı, Gönen'de İbrahim Palaz, Havran'da Levent Gökalp, Karesi'de Mesut Akbıyık, Kepsut'ta Oğuz Aslan, Manyas'ta Ahmet Duru, Marmara'da Aydın Dinçer, Şavaştepe'de Ali Koyuncu, Sındırgı'da Serkan Sak, Susurluk'ta Hakan Yıldırım Semizel aday gösterildi.