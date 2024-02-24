Bandırmaspor - Ümraniyespor: 4-1
STAT: Bandırma 17 Eylül HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Levent Ayçiçek (Dk. 62 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 81 Doğancan Davas), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Dk. 74 Badji) ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Uğur Kaan Yıldız, Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Emrecan Bulut, Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık) GOLLER: Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu ( Bandırmaspor) - Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor) SARI KARTLAR: Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor) İlhami Siraçhan Nas, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor) Futbolda 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yendi.
STAT: Bandırma 17 Eylül HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Levent Ayçiçek (Dk. 62 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 81 Doğancan Davas), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Dk. 74 Badji) ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Uğur Kaan Yıldız, Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Emrecan Bulut, Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık) GOLLER: Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu ( Bandırmaspor) - Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor) SARI KARTLAR: Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor) İlhami Siraçhan Nas, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor) Futbolda 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yendi.
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