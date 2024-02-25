Balıkesirspor'un Başkanı Nedim Ömer kaza yaptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da Başkan Nedim Ömer, kırmızı-beyazlı takımın bugün deplasmanda oynayacağı Alanya Kestelspor maçı için özel aracıyla Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda Akhisar'ı geçtikten sonra kaza yapan Nedim Ömer'in aracı ciddi hasar gördü. Yara almayan Başkan Ömer'in ise hastanede yapılan kontrolün ardından taburcu edilerek Balıkesir’e döndüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.