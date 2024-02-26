Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Ayvalık narkotik ekipleri, kentteki bir araçtan uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda, araçta bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

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