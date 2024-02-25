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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Artvin Hopaspor: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 21'inci haftada evinde Artvin Hopaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 17'nci dakikada Onur Civelek'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 42'nci dakikada Ali Habeşoğlu ile yanıt verdi. Bu sonuçla üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ayvalık temsilcisi 33 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Artvin ekibi 27 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:15
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Artvin Hopaspor: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 21'inci haftada evinde Artvin Hopaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 17'nci dakikada Onur Civelek'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 42'nci dakikada Ali Habeşoğlu ile yanıt verdi. Bu sonuçla üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ayvalık temsilcisi 33 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Artvin ekibi 27 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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