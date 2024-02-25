Ayvalıkgücü Belediyespor - Artvin Hopaspor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 21'inci haftada evinde Artvin Hopaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 17'nci dakikada Onur Civelek'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 42'nci dakikada Ali Habeşoğlu ile yanıt verdi. Bu sonuçla üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ayvalık temsilcisi 33 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Artvin ekibi 27 puana yükseldi.

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