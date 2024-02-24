Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 74 Badji), Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Mücahit Albayrak (Dk. 74 Emre Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 81 Doğan Can Davas)
Ümraniyespor: Abdulsamet Damlu, Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Glumac, Emre Kaplan, Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare
Goller: Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor), Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Siraçhan Nas, Dk. 57 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 47 Rahmetullah Berişbek
BALIKESİR
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