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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:39
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 74 Badji), Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Mücahit Albayrak (Dk. 74 Emre Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 81 Doğan Can Davas)

        Ümraniyespor: Abdulsamet Damlu, Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Glumac, Emre Kaplan, Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare

        Goller: Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor), Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Siraçhan Nas, Dk. 57 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 47 Rahmetullah Berişbek

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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