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        Balıkesir'de Uluslararası Vuslat Platformunun "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" konferansı yapıldı

        Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Uluslararası Vuslat Platformu tarafından "Ufuktaki Yeni Türkiye 3. Balıkesir Buluşmaları" kapsamında "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" başlıklı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:29
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        Balıkesir'de Uluslararası Vuslat Platformunun "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" konferansı yapıldı
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        Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Uluslararası Vuslat Platformu tarafından "Ufuktaki Yeni Türkiye 3. Balıkesir Buluşmaları" kapsamında "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" başlıklı konferans düzenlendi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bir plazada gerçekleştirilen konferansta, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, kentin 2053 vizyonuna sahip çıkarak gelecek nesle büyük bir miras bırakacağını söyledi.

        Ustaoğlu, Türkiye Yüzyılı'nı yaşatmak için kentte birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini, bu amaçla 31 Mart seçimlerine hazırlandıklarını anlattı.

        Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, toplumdaki birlikteliğin ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

        Türk milletinin tarih boyunca başka bir ülkenin sömürgesi olmadığını anımsatan Cebeci, "Bu millet bundan da sonra kimsenin himayesine girmez. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleriyle beraber yeryüzündeki şanlı yerini alması için istikrara ve inançlı insanlara sahip olması gerekir. Allah dilemedikçe kimse bir şey yapamaz." dedi.

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı ise Balıkesir'in Türk tarihinde önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

        Yaycı, Türkiye'nin 1980'li yıllardan bu yana ateş çemberinin içinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin güçlü devlet olması sadece Türk milletinin barış ve huzur içinde yaşamasının ötesinde bütün mağdur ve mazlumların da güvencesidir. Bugün Filistin'de yaşanan olayların sadece Gazze ile kısıtlı olmadığını, Orta Doğu'da haritaların yeniden çizileceğini ve bunun önündeki en büyük engelin Türkiye olduğunu defalarca söylemiştim. Türkiye küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucu bir devlettir ve yaptıklarıyla da küresel etki doğuran bir devlet konumuna gelmiştir. Türkiye'nin küresel aktör olma zamanı da çok yakındır. Evvelsi gün 'KAAN' uçtu, müthiş, inanılmaz gurur verici bir şey. Dünyadaki 5 devletten biriyiz."

        Merhum Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın kız kardeşi Kemale Paşayeva da ablasının daima Türk devletlerini savunduğunu ifade etti.

        Türk dünyasının gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna vurgu yapan Paşayeva, "Son dönemde Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte yürüttüğü politikalarla birlik olmanın önemini Karabağ Savaşı'nda bütün dünyaya gösterdik. Eğer biz birlik olursak hiçbir güç bizim önümüzde duramaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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