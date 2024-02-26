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        Manyaslı öğrenciler, Ramazan ayı öncesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, lise öğrencileri tarafından "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için Ramazan ayı öncesi gıda yardımı projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:47
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        Manyaslı öğrenciler, Ramazan ayı öncesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, lise öğrencileri tarafından "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için Ramazan ayı öncesi gıda yardımı projesi başlatıldı.

        Manyas Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için Ramazan ayı öncesi yardım projesi başlattı.

        Proje sorumlusu öğretmen Kubilay Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte "Manyas'tan Elbistan'a Gönül Hattı" sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

        Soylu, kampanya kapsamında 2 Mart'a kadar her türlü gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarını kabul ettiklerini belirterek, vatandaşların yoğun destek sağladığını dile getirdi.

        Soylu, toplanan yardımları öğrencilerle birlikte 8 Mart'ta Elbistan'a götüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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