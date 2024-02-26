Manyaslı öğrenciler, Ramazan ayı öncesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Soylu, kampanya kapsamında 2 Mart'a kadar her türlü gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarını kabul ettiklerini belirterek, vatandaşların yoğun destek sağladığını dile getirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, lise öğrencileri tarafından "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için Ramazan ayı öncesi gıda yardımı projesi başlatıldı.

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