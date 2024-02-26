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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:39
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla yürüttüğü asayiş uygulamalarında 19-25 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, askerlik yakalama kaydı bulunan 177 ve ifadeye yönelik aranan 77 olmak üzere toplam 283 şüpheli yakalandı.

        Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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