Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında 22 çocuğun olduğu 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Diğer bir operasyonda ise Hakkıbey Yarımadası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek timi, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

        Çalışma başlatan ekipler, 1 çocuk 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli yakalandı
        Balıkesir Üniversitesi'nde eşeklerde embriyo transfer çalışması başlatıldı
        Balıkesir Üniversitesi'nde eşeklerde embriyo transfer çalışması başlatıldı
        Manyaslı öğrenciler, Ramazan ayı öncesi deprem bölgesi için yardım kampanya...
        Manyaslı öğrenciler, Ramazan ayı öncesi deprem bölgesi için yardım kampanya...
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 30 kişi yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 30 kişi yakalandı
        Balıkesirspor'un Play-Off inadı
        Balıkesirspor'un Play-Off inadı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı