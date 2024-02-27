Sındırgı'da "Dilek Ağacı Projesi"yle öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duyguları pekişiyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi (SIBEM) öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanarak hayata geçirilen "Dilek Ağacı Projesi"yle öğrenciler arasında paylaşma duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri dileklerini zarfa yazdı, SIBEM öğrencileri de hayallerini gerçekleştirdi. Dilek mektupları rastgele çekildi ve öğrenciler ailelerinin imkanları ölçüsünde hediyeleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Akpınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hediyeleşmenin keyfini, hazzını verebilme duygusunu yaşatmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yavaş, "Hem SIBEM'deki öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje." dedi.

Proje koordinatörü Beyza Demircan da projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Düvertepe'deki öğrencilerimiz birer dilek dilediler. Bizim öğrencilerimiz de bu dilekleri gerçekleştirdiler. Paylaşmanın verdiği mutluluğu hem biz öğretmenler hem öğrenciler ortaklaşa tattık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Projenin aslında altyapısını biz önceden hafta hafta olarak SIBEM'deki öğrencilerimizle işledik. Paylaşmanın üzerine sohbet ettik. Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, İlçe Müftümüz Sami Türkel de bu sohbetlere dahil oldu. Daha sonrasında teorik olan bilgileri pratiğe döküp daha da akılda kalıcı hale gitmek için böyle bir proje ortaya çıktı. Herkes çok heyecanlandı, heyecanlarının da sonucu aldılar. Güzel bir gün yaşadık."

Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin Bilim Merkezi gezisi ve mini salonda sinema keyfi yaşamasıyla sona eren etkinliğe, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.