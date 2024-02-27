Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kaya yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kaya yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
TOKİ konutlarının bulunduğu alanda istinat duvarı çalışmasına kaya parçaları taşıyan Arif Topal (50) yönetimindeki 10 RZ 421 plakalı traktör, Atatürk Mahallesi Ufuk Sokak'ta devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Topal'ın cesedi Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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