Balıkesir'de soluk borusuna yediği meyvenin parçası kaçan 6 yaşındaki çocuk öldü

İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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