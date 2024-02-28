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        Balıkesir'de soluk borusuna yediği meyvenin parçası kaçan 6 yaşındaki çocuk öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:25
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        Balıkesir'de soluk borusuna yediği meyvenin parçası kaçan 6 yaşındaki çocuk öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki evlerinde meyve yiyen Ulaş Topçu'nun (6) annesi, oğlunun nefes alamadığını fark etti.

        Soluk borusuna meyve parçası kaçan anaokulu öğrencisi Ulaş Topçu, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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