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        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:18
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        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, H.A. (61) idaresindeki 20 R 0721 plakalı mıcır yüklü kamyon, Üçpınar Mahallesi çamlık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Devrilen kamyon, inşaat halindeki bir binaya çarptı.

        Kazada, sürücü H.A. ve araçtaki M.Ç. (21), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        H.A. ve M.Ç'nin cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon, itfaiye ekiplerinin de destekleriyle vinç kullanılarak bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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