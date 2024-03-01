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        Gömeç'te misinaya dolanan martı kurtarıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı kurtarılarak doğal ortamına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:30
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        Gömeç'te misinaya dolanan martı kurtarıldı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı kurtarılarak doğal ortamına salındı.

        Gömeç Dalış Köyü açıklarında uçamayan ve boğulmak üzere olan martı, Dalış Köyü’nde görevli Burak Gürcan’ın dikkati sayesinde kurtarılarak yeniden hayata döndürüldü.

        Martının suyun içindeki çırpınışlarını gören Gürcan, denize atlayarak hayvanı kıyıya çıkardı. Gürcan, martının misina ipine dolandığını ve at-çek (spin) balık avcılarının kullandığı kancalı sahte maket yeme yakalandığını fark etti.

        Hayvana zarar vermeden misinayı ve sahte maketi gagasından çıkaran Gürcan, daha sonra onu yeniden doğaya saldı.

        Gömeç’in su altı güzelliklerini dünyaya tanıtmak ve dalış eğitimi vermek için görev yapan Gürcan, yaptığı açıklamada, “Lütfen, kopan misinalarınızı, sahte maketlerinizi denizde ve deniz kıyısında bırakmayın. Martı ve kediler için ölümcül bir tuzak olabiliyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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