Bandırma'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu U.E.M'nin (31) sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle arandığını belirledi.

Bu kişinin adresini tespit ederek gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan da ifadesinin alınmasına yönelik arama kaydının olduğunu tespit etti.

Zanlı, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinin ardından salıverildi.