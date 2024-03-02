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        Bandırma'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:26
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        Bandırma'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu U.E.M'nin (31) sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle arandığını belirledi.

        Bu kişinin adresini tespit ederek gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan da ifadesinin alınmasına yönelik arama kaydının olduğunu tespit etti.

        Zanlı, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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