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        Balıkesir'de TIR, kamyona arkadan çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 52 koyun öldü

        BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, önündeki kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Emin Er (35) yaralandı; yanında yolcu koltuğundaki eşi Serap Er (32) ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:35
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        Balıkesir'de TIR, kamyona arkadan çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 52 koyun öldü
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        BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, önündeki kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Emin Er (35) yaralandı; yanında yolcu koltuğundaki eşi Serap Er (32) ise hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kazada koyunların 52'si öldü.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir- İstanbul otoyolunun Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den İstanbul yönüne giden Emir Er'in kullandığı 41 AAD 614 plakalı TIR, aynı istikamete giden Tayfun Daran yönetimindeki 10 ET 454 plakalı koyun yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan çıkan kamyon sulama kanalına devrildi. TIR ise sulama kanalına girerek, durabildi. Kamyon sürücüsü Daran ile araçta sıkışan TIR şoförü Er ve yanındaki eşi yaralandı.  Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi. Kamyon şoförü Daran ile itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan TIR şoförü Emir Er ve eşi Serap Er' ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Serap Er, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Devrilen kamyonun metal kasası itfaiye ekipleri tarafından kesilerek koyunlar çıkarıldı. Kamyondaki 100 koyundan 52'sinin öldüğü belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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