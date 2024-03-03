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        Balıkesirspor - Orduspor 1967: 1-4

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde play-off potasında yer alan Orduspor 1967'ye 4-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:45
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        Balıkesirspor - Orduspor 1967: 1-4
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde play-off potasında yer alan Orduspor 1967'ye 4-1 mağlup oldu.

        Ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Bertuğ Bayar'ın golüyle öne geçti. Ordu temsilcisi 23'üncü dakikada Halil Can Ayan, 36'ncı dakikada Anıl Arıcıoğlu ile üstünlük sağlayıp ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Orduspor 1967, 90+1'inci dakikada Ufuk Özcan, 90+6'ncı dakikada Rıdvan Koçak'ın golleriyle farka koştu: 1-4. Bu sonuçla Balıkesirspor 24 puanda kalırken, Karadeniz takımı 33 puana yükseldi.

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