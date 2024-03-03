Balıkesirspor - Orduspor 1967: 1-4

Ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Bertuğ Bayar'ın golüyle öne geçti. Ordu temsilcisi 23'üncü dakikada Halil Can Ayan, 36'ncı dakikada Anıl Arıcıoğlu ile üstünlük sağlayıp ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Orduspor 1967, 90+1'inci dakikada Ufuk Özcan, 90+6'ncı dakikada Rıdvan Koçak'ın golleriyle farka koştu: 1-4. Bu sonuçla Balıkesirspor 24 puanda kalırken, Karadeniz takımı 33 puana yükseldi.

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