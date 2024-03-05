Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz." dedi.

        Vali Ustaoğlu, Balıkesir Öğretmenevi'nde, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sg. Yb. Emrah Kadir Çakır ve ilçe kaymakamlarının da katıldığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, kentteki asayiş suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

        Ustaoğlu, Balıkesir'de başta FETÖ olmak üzere PKK, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerinin çalışmalarının önlenmesi için 2 ayda 34 operasyon gerçekleştirdiklerini anlatarak, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak asayiş suçları açısından ilimiz ülke ortalamasının aşağısında olumlu bir noktada bulunmaktadır." diye konuştu.

        Öte yandan Balıkesir'de narkotik operasyonların geçen yılın ilk iki ayına göre operasyon sayısında yüzde 42 artış olduğunu dile getiren Ustaoğlu, özellikle anne ve babaların uyuşturucu ile mücadelede kendilerine destek vermesi gerektiğini vurguladı.

        Kentte mafya tarzı yapılara ve çetelere asla taviz vermeyeceklerini belirten Ustaoğlu, geçen yılın ilk iki ayına göre operasyon sayısında yüzde 136 artış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Vali Ustaoğlu, Balıkesir'deki düzensiz göçmen operasyonları hakkında da bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İlimizin en önemli suçlarından biri de düzensiz göçmen konusudur. Düzensiz göçmenlerin ilimize geliş ve geçişini sağlayan organizatörler çalışmalarımızda önceliği oluşturmaktadır. Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar bakımından yakalanan organizatör, tutuklanan organizatör sayılarında geçen yıl ilk iki aya göre yüzde 1000, yakalanan düzensiz göçmen sayılarında ise yüzde 475 artış yaşanmıştır. Göç İdaresi Başkanlığından alınan verilere göre, 2024 yılı ilk iki ayda 110 kişinin sınır dışı işlemi tamamlanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte MOSSAD'a bilgi satan 7 ajanın profilleri ortaya çıktı!
        İşte MOSSAD'a bilgi satan 7 ajanın profilleri ortaya çıktı!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok: Milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok: Milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir
        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok gazetecilerle bir araya geldi
        Ayvalıkgücü zincir kırdı
        Ayvalıkgücü zincir kırdı
        Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
        Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
        Balıkesir'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 gözaltı
        Balıkesir'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 gözaltı