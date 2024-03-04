AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok: Milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir

CHPGenel Başkanı Özgür Özel'in "Ortada milli irade hırsızlığı var, Balıkesir'in iradesinin çalınması var" sözleriyle eleştirdiği AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Sözde 'Atatürkçüyüm' diyen ve Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eş başkan Özgür Özel, Balıkesir'de bizleri milli irade hırsızlığıyla suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir. Çünkü Atatürk maskesini takarak PKK'nın siyasi uzantısı HADEP, bugünkü adıyla DEM'le iş birliği yaptıkları artık kamuoyunun malumudur" dedi.

Özgür Özel'in 25 Şubat'ta aday tanıtımı için geldiği Balıkesir'de 2019 yılı yerel seçiminde Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok için yaptığı "O süreçte 'Adayınızı geri çekin, burayı istiyoruz' dediler. Ahmet Akın, 'Genel merkez karar verdiyse' diyerek gözleri yaşlı, ağlaya ağlaya çekildi. İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı. 2 eliyle AK Parti'ye verdi. Ödülünü aldı. Şimdi AK Parti onu tekrar milletvekili yaptı. Ortada milli irade hırsızlığı var, Balıkesir'in iradesinin çalınması var" açıklamasına AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan yanıt geldi.

'ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI'

2020 yılında İYİ Parti'den istifa edip, 2022 yılında AK Parti'ye katılan İsmail Ok, "4 yıl önce İYİ Parti'den istifa gerekçelerimden bir tanesi; İYİ Parti'nin ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o günkü adıyla HADEP'le olan iş birliğinin ötesindeki ittifakıydı. Bugün Meral Akşener de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'yle iş birliği yapmamalarının nedeni olarak CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı 'DEM ile 'Dem'lenmeye devam etmesi' diye kamuoyuna ilan etti. Kısacası Meral Akşener 4 yıl önce İYİ Parti'den istifa ederken yapmış olduğum açıklamayı geç de olsa 4 yıl sonra görmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Zaman bizi haklı çıkardı. Özgür Özel de bunları örtmek için Atatürk maskesinin arkasına saklanarak, Atatürkçülüğü sadece siyasi propaganda, siyasi malzeme amacı olarak kullandığı kamuoyunda, Balıkesir'de de gözler önünde. Onun için Özgür Özel'in düştüğü bu hale ancak gülüyorum. Keşke bu hallere düşmeselerdi" dedi.

'ADAYLARIN TAMAMI 'TAVŞAN ADAY'DIR'

DEM Parti'nin adaylarının tamamını 'tavşan aday' olarak niteleyen Ok, "Sözde 'Atatürkçüyüm' diyen ve Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eş başkan Özgür Özel, Balıkesir'de bizleri milli irade hırsızlığıyla suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir. Çünkü Atatürk maskesini takarak PKK'nın siyasi uzantısı HADEP, bugünkü adıyla DEM'le iş birliği yaptıkları artık kamuoyunun malumudur. Biliyorsunuz; maratonda yarışlarda tavşan adayı vardır. DEM partinin çıkardığı yerlerdeki adayların tamamı 'tavşan aday'dır. Milletimizi güya kandıracaklarını zannediyorlar" açıklamalarında bulundu.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜSÜ ÇİZGİSİNDE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama milletimiz bunları yutmuyor, görüyor. Çünkü İstanbul'da, Mersin'de birçok yerde Türkiye'nin en büyük ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını geri çekerek DEM'in adaylarını CHP listelerinden göstermiştir. Yine aynı Özgür Özel, Atatürk'ün 'Tunceli' ismini verdiği şehrimize 'Tunceli' diyememekte, PKK'nın siyasi uzantılarının söylediği dili kullanarak 'Tunceli' adına, 'Dersim' demektedir. İşte milli irade hırsızlığı budur. Bu ancak Atatürk maskesi takanların, Atatürk'ü siyasi emellerine alet edenlerin, Özgür Özel gibilerin yapabileceği bir iştir. Şahsım dün olduğu gibi bugün de Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milliyetçiliği ülküsü çizgisinde hizmet etmeye devam edeceğiz."