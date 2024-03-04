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        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok gazetecilerle bir araya geldi

        AKParti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:44
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok gazetecilerle bir araya geldi
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        AKParti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

        Gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa etme sebebinin, o dönemki ittifak ortakları CHP'nin HDP ile gösterdiği yakınlık olduğunu söyledi.

        Ok, "Türk Milliyetçisi olduğum ve bu konuda taviz vermediğim sadece Balıkesir’in değil Türkiye’nin de malumudur. Maalesef Özgür Özel’in Balıkesir’in Kuvay-i Milliye şehri olduğundan haberi yok. Türk milletini de tanımadığı anlaşılıyor. Sözde Atatürkçüyüm diyen Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eş başkan Özgür Özel, Balıkesir’de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel’dir." diye konuştu.

        CHP’nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığının milli irade hırsızlığı olduğunu söyleyen Ok sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Başta İstanbul, Mersin ve daha bir çok ilde kendi adaylarını çekerek PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in adaylarını CHP’nin listelerinden belediye başkan adayı göstermişlerdir. Yine aynı Özgür Özel, Atatürk’ün Tunceli ismini verdiği ilimize Tunceli diyememekte PKK’nın siyasi uzantılarının kullandığı gibi Tunceli adına Dersim demektedir. İşte milli irade hırsızlığı budur. Bu ancak Atatürk maskesi takanların Atatürk’ü siyasi emellerine alet edenlerin Özgür Özel gibilerin yapabileceği bir iştir. Özgür Özel maalesef Balıkesir’i ve Türk milletini tanımadığı için güneşi balçıkla sıvamaya kalkarak kendini PKK’nın siyasi uzantısı HADEP ve DEM’le işbirliği adına bizlere iftira atmaktadır. CHP’nin Balıkesir’de Büyükşehir’i kaybettiklerini anladıkları için bizim üzerimizden Atatürk’ü de kullanarak PKK’nın siyasi uzantısı HADEP ile işbirliğini ötelemek adına bizlere çamur atmaya kalkmaktadırlar."

        İsmail Ok konuşmasını şöyle tamamladı:

        "DEM Parti’nin aday çıkardığı yerlerdeki tamamı tavşan adaydır. Milletimizi güya kandıracaklarını zannediyorlar ama milletimiz bunu görüyor yutmuyor. Çünkü İstanbul’da Mersin’de bir çok yerde Türkiye’nin en büyük ilçelerini 1 milyon nüfusa yakın olan yerlerde CHP’nin adaylarını gere çekerek DEM’in adaylarını CHP listelerinden gösterilmiştir. Bunu Balıkesir halkı, Türk milleti bilmiyor mu?​​​​​​​ Aday gösterdikleri yerlerde Türk milletini aldatmaya yönelik tavşan adaylardır. Bu görülmekte ve en iyi cevap 31 Mart’ta sandıkta verilecektir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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