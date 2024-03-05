Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi Altıeylül ilçesinde yakaladı.
Yabancı uyruklu şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
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