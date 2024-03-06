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        Bandırma'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Bandırma ilçesinde başlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının yüzde 44'ü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:26
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        Bandırma'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Bandırma ilçesinde başlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının yüzde 44’ü tamamlandı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde entegre su projesinin yapımına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve geldiğinde projelerini hazırlatarak başlattığı çalışmalar kapsamında 3 bin 500 metre terfi ve deşarj hattı ile günde 24 bin 533 metreküp ve 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım prosesine sahip atıksu arıtma tesisi yapımının yarısına yaklaşıldı.

        İlçede derin deşarjı ortadan kaldırarak Bandırma Körfezi’ni daha sağlıklı bir hale getirecek olan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlayacak.

        Tesisin devreye alınmasıyla Bandırma Körfezi, temiz günlerine geri dönecek. Yüzde 84’ü Avrupa Komisyonu, yüzde 6,4’ü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe olan projenin kalan yüzde 9,6’lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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