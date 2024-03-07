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        Balıkesir'deki kağıt fabrikası yılda 250 bin ton hurda kağıdı işliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Varaka Kağıt Sanayi AŞ fabrikasında yılda 250 bin ton hurda kağıt işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:00
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        Balıkesir'deki kağıt fabrikası yılda 250 bin ton hurda kağıdı işliyor
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Varaka Kağıt Sanayi AŞ fabrikasında yılda 250 bin ton hurda kağıt işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Yerli gazete ve kitap kağıdı üretimi yapmak için 1981 yılında faaliyete geçen SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası, 2003 yılında özelleştirme kapsamında Varaka Kağıt Sanayi AŞ adını alarak Albayrak Grubu'na dahil oldu.

        Balıkesir'de, 110 bin metrekare kapalı alanda üretim yapılan fabrikada, hammadde olarak yıllık 250 bin ton hurda kağıt geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sunuluyor.

        Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı fabrikada, geçen yıl 8 bin 128 tampon üretildi, 107 bin 351 bobin işlem gördü, 8 bin 256 araçla sevkiyat yapıldı, 191 bin 219 ton kömür tüketildi ve 238 bin 885 megavat (MW) elektrik üretimi gerçekleştirildi.

        Düzenlenen bir programla fabrikadaki sıfır atık çalışmaları gazetecilere anlatıldı.

        Vakara Kağıt Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, yaptığı açıklamada, Varaka Kağıt Fabrikası olarak yüzde 100 geri dönüşüm kağıdıyla ambalaj kağıdı yapan bir tesis olduklarını söyledi.

        Sıfır atığa çok önem verdiklerini vurgulayan Tetik, "Tesisimiz günün her saati çalışıyor. Burada 500'e yakın çalışan arkadaşımız var. Kendi enerjimizi ve buharımızı ürettiğimiz santralimiz mevcut." dedi.

        Tetik, yurt içinden ve dışından gelen muhtelif kağıtları fabrikada geri dönüştürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Gelen hammaddeleri proses su ile kağıt haline getiriyoruz. Bunu da çeşitli aşamalardan geçirerek mekanik temizleme işlemlerine tabi tutuyoruz. En son temizleme işlemi sonuçlandığında 0,15 milimin üzerinde kağıt hamuru dediğimiz solüsyonda herhangi bir kirlilik kalmıyor. Geri kalan solüsyon kağıt makinesine sevk edilip çok ince bir tabaka halinde susuzlaştırma işlemine tabi tutulup termal kurutma yapılarak kağıt nihai formuna kavuşmuş oluyor. Bizim ürettiğimiz bu kağıt ambalaj sektöründe kullanılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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