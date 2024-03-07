Balıkesir'de aranan 15 şüpheli yakalandı

Balıkesir'depolis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla şüpheli kişiler ve araçlar üzerine uygulama yaptı. Uygulamalarda 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.