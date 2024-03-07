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        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince aranan kişilere yönelik uygulamalarda yakalanan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:17
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        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince aranan kişilere yönelik uygulamalarda yakalanan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle il genelinde eş zamanlı olarak başta yabancı uyruklular olmak üzere aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        135 personelin katıldığı uygulamalarda 4 bin 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 3’ü yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı. Bu kişilerden 20'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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