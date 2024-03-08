Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma Ticaret Borsası, Manyaslı kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü özel etkinlikle kutladı

        Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma Ticaret Borsası, Manyaslı kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü özel etkinlikle kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.

        Borsanın kadın girişimcileri malzemelerle mahalleye giderek, 35 kadınla kapı süsleri yaptı. Süsler, mahalleli kadınlar tarafından evlerinin kapılarına asıldı.

        Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Melike Çömez, etkinlikle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Borsa olarak kadınlarımızla bu anlamlı günde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak bölgemizde kadınlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışma hayatının içinde olmaları için stratejiler geliştirmek ve bunu topluma ulaştırmak yapılabileceklerimiz arasında yer almaktadır. Bu noktada gayretlerimizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan ve hassasiyet gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kocagöl Mahallesi’nde gerçekleştirilen workshop etkinliğine ilgi gösteren kadınlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Bunlar da deprem turistleriydi
        Bakan Özhaseki: Bunlar da deprem turistleriydi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Balıkesir'de yol aç...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Balıkesir'de yol aç...
        Su altında mermer heykel galerisine ev sahipliği yapan "Gömeç Dalış Köyü" a...
        Su altında mermer heykel galerisine ev sahipliği yapan "Gömeç Dalış Köyü" a...
        Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar k...
        Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar k...
        Balıkesir'de taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Balıkesir'de taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi