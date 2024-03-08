Bakan Özhaseki: Bunlar da deprem turistleriydi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Nüfusu, milyonlarca olan ve havasından geçilmeyen, her gün televizyonlarda algı operasyonları çeken belediye başkanları da o bölgelere özel jetlerle geldiler. Arabaların, uçakların içi televizyoncu ve sosyal medya ekibiyle doluydu. İndiler. Bir kişinin yanına geldiler. Hatır soruyor gibi davrandılar, selfieler çektiler, bırakıp gittiler. Bunlara da şahidiz. Bunlar da deprem turistleriydi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesi ile turistik Altınkum Mahallesi'ni bağlayan 'Ülkü Yolu'nun açılış programına katıldı. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, açılışta, Fatih Sultan Mehmet'in, 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir' sözleriyle konuşmasında başlayarak, "Günümüz Türkçe'siyle; marifet, hüner, bir şehri ihya etmektir. İmar etmektir ama onun kadar önemli olan da insanların gönlünü etmektir. Onların duasını almaktır. Bugün biraz önce hem yolu gelirken inceledim hem de başkanımız konuşurken aklımdan bunlar geçti. Bizim başkanımız çalışkan, başkanımız sempatik. Allah razı olsun. Yüzü güleç ve dürüstlüğüne de sonuna kadar eminiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetini yerine getiren bir başkan olarak, ben de kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Zaten onun bu gayretli tavrından dolayı son dönemde Yücel Bey'i kendi içimizde karar alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da elbette ki onayıyla Belediyeler Birliği Başkanlığı'na aday gösterdik. Şu andaki tüm Türkiye'de belediyelerin başkanlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.

'DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Başkan seçilmenin kolay, ancak başkan kalmanın zor olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "5 sene boyunca mühür sizde, her türlü yetki sizde. İşte orada siz sonradan görmeler gibi azmayacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Çalışacaksınız. Çünkü gün geliyor, defalarca belediye başkanlığı seçimine girmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, vatandaş size 'Kardeşim biz sana yetki verdik. Mühür verdik. 5 sene sendeydik. Ne yaptın?' diye sade ve doğru bir soru soruyor. İşte o zaman verecek doğru cevaplarınızın olması lazım. Ben, Yücel Bey'in amel defterinin dolu dolu olduğuna inanıyorum. Gayretlerine şahidim. Bu tavrından dolayı da kendisine sonuna kadar destek verdim, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim" dedi.

'BURADA BİR ARITMA TESİSİ SORUNU VAR'

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir arıtma tesisi sorunu var. Normalde nüfusumuz 90-100 bin ama yaz olunca birkaç misli artıyor. Kirli suları arıtıyorsunuz, işlemden geçirip, tabiata veriyorsunuz, tabiat o suyu alıyor yine etrafı yeşillendirmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir arazi mevzusu oldu. Biz de takip ettik. Buradaki arkadaşlarımız izin vermedi. Hayretler içerisinde izliyoruz. Bazı konular vardır ki, bu konular siyaset üstüdür. Birisi deprem, birisi çevre meselesidir. Hizmet meselesidir. Eğer insanların orada menfaati varsa, iyiliği varsa orada asla siyaset yapılmaz. Deprem olduğunda Yücel Bey gitti aylarca çalıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama baktık ki en büyük hasar orada. Bizim AK Parti olarak en güçlü belediyelerimizi oraya gönderdik. Burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var diyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Orada bizim insanımız var. Orada bizim yardıma muhtaç kardeşlerimiz var. Belediye başkanlarımız orada aylarca çalıştılar. Saç, sakal birbirine karışmış, gayret ettiler. Altyapı yapılacak kredi temin ettim, en büyük payı Hatay'a ayırdık. Amacımız hizmet. 'İnsan odur ki bıraka bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Gerek genelde gerekse yerelde hizmet siyaseti güdüyoruz" diye konuştu.

'BÖLÜNMÜŞ YOLLAR 30 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİ'

Yol çalışmalarının önemine değinen Bakan Özhaseki, "Yol medeniyettir. Yol, kalkınmanın birinci unsurudur. Yol vasıtasıyla insanlar evlerine ulaştığı gibi ticaret de yaparlar. Sanayici de derdine çözüm bulur. Turizm de gelişir. Yol olmayan yerde turizm de gelişmez. O yüzden Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten çok uzun mesafeli yollar yaptık. Bu memlekette 6 bin kilometre civarında bölünmüş varken, şu anda 30 bin kilometreyi geçti. Tüneller yaptık, köprüler yaptık. Yol açısından Türkiye altyapısı tamamladı da diyebiliriz. Buradaki yapılan yolun da kıymetini takdir ediyoruz. Değerli başkanımızı bu şekilde bir ıslahla yaptığı ve çok güzel bir hava verdiği için tebrik ediyoruz. Burası turizm beldesi, sadece bir yolu dümdüz yapmak yetmez. Etrafındaki bisiklet yollarıyla birlikte çok da güzel bir görüntü oluşmuş. Hükümetimiz dönemine kadar nihayetinde bölünmüş yol miktarı Balıkesir'imizde 76 kilometre olarak geçiyor. Şimdi 700 kilometreyi geçti. Bakanlık olarak ayrıca biz Balıkesir'imize çok önem verdik. Şu ana kadar Balıkesir'de sadece bakanlığımız 59 milyar lira civarı harcadı. 20 milyardan fazla da yatırımımız devam ediyor. TOKİ konutlarımız da devam ediyor. Yine de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'ZARAR 104 MİLYAR DOLAR'

Bir sene önce büyük deprem faciasıyla karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Özhaseki, "Daha doğrusu 2 tane depremle, 9 saat arayla 3 dakikaya yakın uzun süren şiddetli 2 deprem. Bin yıldır medeniyet kurduğumuz bu Anadolu topraklarında başımıza gelebilecek herhalde en büyük felaket buydu. Ondan önce de böyle bir felaketle karşılaşmadık. Depremden tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insanımız da zarar gördü. 680 bin konut, 170 bin civarında da iş yerimiz, depolarımız veya köylerdeki ahırlarımız hasar gördü. Yani toplamda 850 bin bağımsız birim ya yıkıldı ya da yıkılmayı bekliyor. Maddi zarar 104 milyar dolar. Ölen insanımız 53 bin 500. Allah rahmet etsin. Bu işin manevi tarafından hasarı tespit edilecek bir alet daha dünyada icat olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerim gidip bazen çayını içtiğimizde olay hal hatır sorduktan sonra konu deprem gününe geliyor. Biraz sonra ağlamaya başlıyorlar. Oturup hep beraber ağlıyoruz. Ama şükür Allah'a o felaket, asrın dayanışmasına doğru döndü. O günlerde herkes ayaktaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz şahidiz. 04.17, 04.18'den itibaren ayaktaydı. Ve olayın vahametini telefonlarla anlayınca her deprem bölgesine bir bakan arkadaşı görevlendirdi. Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD görevlileri herkes o bölgedeydi. Naçizane ben genel başkan yardımcısıydım. Belediyelerimizin tamamını o bölgeye sevk ettik. Aylarca çalıştık. O çalışmalardan sonra da şimdi orada bakanlık olarak adeta bir ordu gibi çalışıyoruz."

'HATIR SORUYOR GİBİ DAVRANDILAR'

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 4 bin 333 köyümüzde ev yapıyoruz. 110 bin bin kişilik bir orduyla çalışılıyor. Binden fazla şantiyemiz var. Bizler çalışıyoruz ama bütün bir millet ayaktaydı. Sizler ayaktaydınız. Herkes elinden ne geliyorsa yaptı. Kumbarasındaki paraları bozdurup AFAD'a yatıran çocukları gördüm. Bisikletini satıp oraya para yatıranları gördüm. Haccını 1 sene erteleyerek hacı parasını yatıran ağabeyleri gördüm. Anneleri gördüm. Azerbaycan'dan Server Beşirli diye bir kardeşimizin eski arabasına yardım doldurup geldiğini gördük. O bölgeye gelen yabancı misyon şefleri 'Eğer bu depremin 4'te 1'i bizde olsaydı altından kalkamazdık' dediler. Geçenlerde gazetelere yansıdı. 2 sene kadar önce Amerika'da bir kasırgada kasaba epeyce zarar görmüş. Devlet hala varamamış. Bizler çalıştık. Nüfusu, milyonlarca olan ve havasından geçilmeyen, her gün televizyonlarda algı operasyonları çeken belediye başkanları da o bölgelere özel jetlerle geldiler. Arabaların içi, uçakların içi tamamıyla televizyoncu ve sosyal medya ekibiyle doluydu. İndiler. Bir kişinin yanına geldiler. Hatır soruyor gibi davrandılar, selfieler çektiler, bırakıp gittiler. Bunlara da şahidiz. Bunlar da deprem turistleriydi. Hizmet ettiğinizde bu millet görür ve karşılığını verir. Elinde envaiçeşit imkanları olduğu halde sadece artistlik yapmak için gelenleri de Allah'a havale ediyoruz."

'ONLARIN YAPACAĞI İŞLERİ DE YAPIYORUZ'

Bakan Özhaseki, "Bu devirde ufak tefek problemlerimiz, sıkıntılarımız var mı? Var. Ama bunları aşacak irade, bunları çözecek kadro, bilgi, birikim hem Cumhurbaşkanımızda hem ekibinde var. Ömrümüz hizmetle geçti. Balıkesir'de elimde yetki olduğu ilk andan itibaren de ne kadar imkanım varsa hepsini seferber ettik. Bundan sonra da etmeye hazırım. Yeter ki sizler yetki verin. Yeter ki sizler 'Devam edin' deyin. Buradaki arıtma tesislerini de yaparız. Yeni yollar da yaparız. Balıkesir'in ihtiyacı neyse, sempatik başkanımız, çalışan başkanımız ne diyorsa, emri başımızın üstüne ama onun burada rahat olması için burada da yerelde de mutlaka ilçede de AK Parti'li bir kardeşimizin seçilmesi lazım. Yoksa arıtma tesisi yapacağız ama Allah'ın mülkünü bile kıskanırlar, vermezler. Ben bunu çok görüyorum. Hatay'a o kadar yatırım yapıyorum, 2 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye gelip de 'Sayın Bakanım şu işimizi de yapalım' demiyor. Hiçbir şey demeden çalışıyoruz. Onların yapacağı işleri de yapıyoruz emin olun. Hangi partili olursanız olun kapı sonuna kadar açık ama gelmiyorlar" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise konuşmasında, Balıkesir'de 290 kilometre sahil şeridi olduğunu belirterek, 80 kilometresinin yayalaştırıldığını, gerekli kamulaştırma işlerinin yapıldığını söyledi. Yılmaz, bölgenin yaz nüfusunun, yerleşik nüfusa oranla 10 katın üzerinde arttığını belirterek, bölgeye yapılacak olan arıtma tesisinin projesinin hazır olduğunu ve bakanlıktan da bu konuda destek olunmasını istedi.