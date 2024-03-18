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        Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:52
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        Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutukladı.

        - Darp anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan, Muhammet A'nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde Muhammet A'nın sokakta yürüdüğü esnada 3 kişi tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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