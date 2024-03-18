Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.