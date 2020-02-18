Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

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Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 3 ihraç polis, 1'i emekli, 3'ü açıkta, 7'si görevde 11 astsubayın da bulunduğu il merkezinde 12, Bandırma ilçesinde 4 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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