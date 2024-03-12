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        Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kara yolunda sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:20
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        Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kara yolunda sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Tuzla mevkinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Y.İ., kullandığı 10 YN 310 plakalı kamyonetle 'U' dönüşü için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen ve aynı yöne giden B.K.'nin kullandığı 16 AL 268 plakalı otomobil dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anının MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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