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        Balıkesir'de aranan 11 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:42
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        Balıkesir'de aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yaptı.

        Uygulamalarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7,22 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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