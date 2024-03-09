Zafer Algöz'ün acı günü

Sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), Burhaniye ilçesinde kaldığı bakımevinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Kocacamisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zafer Algöz Kocacamisi'nin avlusunda taziyeleri kabul ederken, oyuncu Cem Yılmaz ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kendisini yalnız bırakmadı.

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