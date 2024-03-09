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        Zafer Algöz'ün acı günü

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83) kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:51 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:55
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        Zafer Algöz'ün acı günü
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde sanatçı Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz (83) kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), Burhaniye ilçesinde kaldığı bakımevinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Kocacamisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zafer Algöz Kocacamisi'nin avlusunda taziyeleri kabul ederken, oyuncu Cem Yılmaz ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kendisini yalnız bırakmadı.

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